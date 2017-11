Marcon (Si): nessuna intesa con il Pd, il tempo è scaduto

Roma, (askanews) - Il tempo è scaduto, nessuna intesa con il Pd alle prossime elezioni. Così i capigruppo di Mdp e Sinistra italiana, Cecilia Guerra e Giulio Marcon, all'uscita dall'incontro con la delegazione Dem, sanciscono la chiusura di ogni alleanza.

"Non ci sono margini per nessuna intesa con chi in questi anni ha fatto politiche che riteniamo sbagliate, di precarizzazione del lavoro, la Buona scuola, gli F35, lo Sblocca Italia, scelte politiche che abbiamo contestato duramente. Quando ci si propone di metterci d'accordo sul programma noi diciamo 'il programma c'è già è quello che avete attuato in questi mesi". E' per questo motivo che siamo fuori tempo massimo, non ci sarà nessuna intesa. Costruiremo insieme ad Articolo 1 e a Possibile e tante sigle della società civile una lista per dire che questa Italia ha bisogno di politiche diverse da quelle che il Pd ha realizzato in questi anni".