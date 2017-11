Ritrovati a Berlino un centinaio di effetti personali di Lennon

Berlino, (askanews) - Diari, portasigarette, lettere e occhiali sono alcuni dei numerosi oggetti appartenenti a John Lennon, circa un centinaio, che sono stati ritrovati a Berlino, dopo essere stati rubati, presumibilmente, dall'autista di Yoko Ono nel 2006. Il sospettato ha anche scontato due mesi in carcere nel 2007 negli Stati Uniti per aver tentato di ricattare la vedova di Lennon.

"Stiamo indagando su due sospettati accusati di occultamento e truffa - ha spiegato la procuratrice di Berlino Susann Wettley - uno dei due accusati è un 58enne tedesco nato in Turchia, già noto alla polizia, l'altro è un cittadino turco che, per quanto sappiamo, vive in Turchia ed è stato l'autista di Yoko Ono dal 1995 al 2006".

Alcuni oggetti, fra cui dei diari, sono stati ritrovati nell'auto del 58enne tedesco, poi arrestato dalla polizia. Uno dei tre diari contiene le ultime parole scritte a penna da Lennon l'8 dicembre 1980, il giorno in cui venne ucciso a Manhattan.

"Abbiamo sentito Yoko Ono e le abbiamo inviato delle foto degli oggetti ritrovati. Era molto emozionata, molto commossa, ha dei ricordi personali legati a questi oggetti, era molto felice di sapere che li abbiamo noi e non si trovano sul mercato nero. Questi diari contengono informazioni molto personali e non sono destinati alla pubblicazione".