Rubavano ai coetanei, presi a Milano tre giovani borseggiatori

Milano (askanews) - Mano leggerissima e compagni di "copertura". Con una destrezza da navigati borseggiatori, documentata dalle telecamere di sorveglianza, tre ragazzi (due minorenni e un neo maggiorenne) sono stati identificati come autori di una serie di rapine, scippi e furti a danno di coetanei in diversi locali del centro di Milano. Nelle immagini diffuse dalla polizia, si vedono i giovani in azione perfettamente coordinati. In una sala con videogames, uno o due si occupavano di distrarre la vittima designata, impegnata a giocare, l'altro sfila via il portafoglio o il cellulare, per poi dileguarsi.

Per il più grande è scattato l'arresto, i due minorenni invece sono stati affidati ad una comunità.