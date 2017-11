Apre boutique iQOS a Firenze: "Il mondo del tabacco senza fumo"

Roma, (askanews) - "A Firenze abbiamo aperto una boutique in aggiunta ad altre che abbiamo aperto in altre città d'Italia e Firenze è una delle importanti città d'Italia nelle quali pensiamo che una presenza diretta rappresentare il nostro prodotto iQOS sia importante. Così Eugenio Sidoli presidente e Ad Philip Morris Italia, sul prodotto iQOS.

"Il progetto della boutique - ha spiegato ad askanews - si innesta in un progetto più ampio che riguarda il mondo iQOS, il mondo di prodotti dove la combustione non c'è più. Noi lo chiamiamo un futuro senza fumo, tabacco senza fumo. I prodotti cambiano il paradigma del mondo, del fumo a livello planetario, si posizionano come una soluzione al tema del fumo e dei danni dal fumo e quindi siamo una risposta alle richieste che sono venute anche dalla comunità sanitaria nel corso degli ultimi 30-40 anni per affrontare il tema della salute e dei danni che il fumo genera".

"All'interno di questo contesto - ha aggiunto Sidoli - Philip Morris International ha fatto degli investimenti enormi, abbiamo investito in tecnologia, in ricerca e sviluppo, in manifatture e in integrazione a valle e a monte della nostra filiera. Il prodotto è alimentato da una batteria, quindi è un prodotto elettronico come altri prodotti ma si differenzia per avere tabacco solido invece di un liquido contenente nicotina. I due prodotti sono entrambi non da fumo, ma offrono ai consumatori due alternative diverse tra di loro".