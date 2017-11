Champions, Di Francesco: Atletico voleva vittoria più di noi

Madrid (askanews) - "Siamo venuti qua per cercare di portare a casa la qualificazione. Non ci siamo riusciti perché l'Atletico ha voluto forse più di noi questa vittoria, specialmente nel secondo tempo, dove noi siamo stati poco attenti e poco bravi nel gestire alcuni palloni. Per il resto, tutti quanti in questa fase della stagione ci auguravamo di arrivare a giocarci in casa una partita per la qualificazione di Champions.

L'Atletico è una grande squadra, ha giocatori di altissima qualità abituati a giocare la Champions. Però il rischio che possa uscire c'è per nostra fortuna": così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha commentato la sconfitta per due a zero a Madrid della Roma, nel giorone di Champions League.