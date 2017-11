Champions League, Allegri: era importante non subire gol

Torino (askanews) - "Non era semplice giocare contro il Barcellona. Avevo chiesto ai ragazzi di fare una prestazione, oltre che tecnica, di atteggiamento positivo e di cuore, perché quando giochi contro queste squadre ci vuole l'aiuto di tutti. E bisognava migliorare la fase difensiva.

Oggi lo zero a zero, che è il primo della stagione, è un buon risultato. Un risultato importante perchè non subire gol, non sembra ma ti dà fiducia. Sopprattutto ci riabituiamo a fare fatica e difendere tutti". Così il tecnico della Juventus AMssimiliano Alllegri, al termine della gara contro il Barcellona a Torino, nella quinta giornata del Gruppo D di Champions League.