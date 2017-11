Ettore Bassi è "The Bodyguard", il Musical al Sistina di Roma

Roma, (askanews) - Ettore Bassi nei panni di Kevin Costner, Helen Tesfazghi, in quelli dell'indimenticabile Whitney Houston: sono loro i protagonisti di "The Bodyguard", in scena al Teatro Sistina. In occasione della premiére un vero e proprio flashmob si è realizzato davanti al Teatro.

Con l'arrivo di una elegante limousine Lincoln e sulle note della colonna sonora da record del film, via Sistina si è trasformata nel set della pellicola del 1992 campione di incassi.

Il Musical, la fedele trasposizione teatrale dell'omonimo film cult, è in scena al Teatro Sistina fino a domenica 3 dicembre, in esclusiva assoluta per l'Italia.

Quello in scena a Roma è un allestimento da due milioni di euro, una scenografia imponente, spettacolari effetti speciali e una strepitosa colonna sonora composta dai più grandi successi di Whitney Houston.