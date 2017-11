Il videoappello di Bonino: firmate per "+Europa" alle elezioni

Roma, (askanews) - In un periodo in cui "in molti dicono che serve meno Europa", Emma Bonino, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova presentano "+Europa": una "proposta elettorale autonoma" per rilanciare il progetto degli Stati uniti d'Europa e dell'integrazione europea. Ecco il video integrale dell'appello di Bonino "alle cittadine e ai cittadini italiani" che ancora credono in questo sogno.

Con chi si alleerà la nuova formazione alle prossime elezioni "è ancora tutto in fieri", spiegano i capofila dell'iniziativa, che pongono con forza un problema a monte. Ovvero la difficoltà per le liste non presenti in Parlamento di raccogliere le 50mila firme previste dalla nuova legge elettorale, ripartite su tutti i collegi: "In un mese è impossibile", è l'allarme di Bonino, per la quale - se la legge non verrà cambiata - il sistema si traduce in un "chi c'è c'è, chi non c'è non c'è".

"+Europa" nasce da Radicali italiani e da Forza Europa, l'aggregazione lanciata da Benedetto Della Vedova.