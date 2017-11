In piazza San Pietro in Vaticano un albero di Natale polacco

Città del Vaticano (askanews) - È arrivato dalla Polonia l'albero di Natale allestito in Piazza San Pietro, in Vaticano, per le festività del 2017, donato dalla Arcidiocesi di Elk, nel nord-ovest del Paese.

Il presepe, invece, arriva dalla Campania, donato dall Abbazia di Montevergine, dell arcidiocesi di Avellino. L'inaugurazione è prevista per giovedì 7 dicembre, a partire dalle 16:30.