La Fontana di Trevi a mattoncini, apre a Roma il megastore Lego

Roma, (askanews) - Apre a Roma il megastore della Lego: 200 metri quadrati dove grandi e piccini potranno vivere l'esperienza di gioco con i mattoncini colorati.

Dalle colonne romane realizzate con grande perizia in mattoncini, ai simpatici gladiatori Lego pronti ad accogliere la folla, fino all'unico esemplare al mondo di Lego-mosaico della Fontana di Trevi: 71.789 mattoncini per 350 ore di lavoro e un peso di 125 chili, interamente realizzato in Danimarca.

Paolo Lazzarin, amministratore delegato Lego Italia: "E' il secondo negozio che apriamo in Italia in centro città, l'altro è a Milano. Questo è il dodicesimo in Italia. Sabato apriremo a Torino. L'importanza è rilevante perché l'opportunità di avere un negozio che rappresenti il brand Lego così in centro città era uno degli obiettivi".

Per grandi e piccini: "Un prodotto universale che parte dal mattoncino duplo per un anno e mezzo fino a 99 anni".

All'interno del megastore di via Tomacelli, nel cuore della Capitale, anche una novità: per la prima volta arriva il "Pick a Brick", dove sarà possibile acquistare mattoncini sfusi tra una vastissima scelta di pezzi disponibili e scatenare la propria fantasia. Anche "Build a mini" è uno spazio dove tutti potranno costruire e personalizzare la propria minifigura.