Pensioni, Camusso: attenzione ai giovani, disoccupazione è alta

Città del Vaticano, (askanews) - "Si possono fare affermazioni, la verità è che il tasso di disoccupazione continua a essere molto alto, se si parla con i giovani la risposta più frequente che danno è 'tanto noi non avremo mai una pensione', quindi disaffezione per il sistema previdenziale, penso che le voci vadano ascoltate prima di dire 'stiamo pensando a loro'". Così il segretario generale della Cgil a margine di un convegno in Vaticano risponde al ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan secondo il quale quella del governo è una politica di sinistra a favore dei giovani.