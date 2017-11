Pensioni, Camusso: coesione sociale, servono politiche adeguate

Roma, (askanews) - Serve coesione sociale, dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. "Appunto", commenta il segretario generale della Cgil Susanna Camusso a margine di un convegno in Vaticano, "è esattamente per questo che abbiamo proposto un sistema sociale che regga e che dia prospettiva a tutti. Siamo assolutamente coscienti che la crisi non è ancora finita. Sappiamo bene che i problemi strutturali del nostro paese continuano a esserci e ci vorrebbe un'attenzione a ricostruire delle politiche del lavoro con investimenti pubblici, delle politiche di equità sociale a partire dai temi del fisco, dell'evasione e della distribuzione della ricchezza. Nessuna di queste questioni si risolve in qualche minuto, ma qui mancano anche gli elementi che indichino che questa è la direzione in cui si vuole andare".