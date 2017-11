Rino Gaetano a teatro, da Marco Morandi omaggio al cantautore

Roma, (askanews) - Un viaggio nell'intimità di Rino Gaetano, attraverso brani e citazioni. Al Teatro Golden di Roma va in scena lo spettacolo "Chi mi manca sei tu" (fino al 10 dicembre), omaggio al cantautore calabrese morto per un incidente stradale a soli 30 anni. Scritto e diretto da Toni Fornari, interpretato da Claudia Campagnola e Marco Morandi:

"In questo spettacolo rappresento una groupie. In realtà durante lo spettacolo si capisce che potrebbe essere un'amica, una sorella, una parente, un flirt. A me piace pensare che potrebbe essere anche l'anima di Rino".

"Nello spettacolo ci sono le canzoni più famose di Rino, ma siamo andati a cercare anche le canzoni più significative che certificano la qualità artistica e l'originalità di chi stiamo parlando".

Tra racconti, citazioni e brani interpretati da Morandi, emerge una figura originale di Rino Gaetano.

"La sua diversità, il suo essere fuori dagli schemi, ironico ma che scava in profondità e anche la sua dolcezza in certi casi".

"Quando riporto al pubblico i virgolettati di Rino, lo faccio anche facendo una imitazione....mi sono divertita molto nel raccontare Rino per come lo ricorderebbe un'amica".

Il messaggio che lascia oggi Rino Gaetano: "Quello che rimane nel cuore è la sua grandissima ironia, che è un mezzo per raccontare cose anche molto dure. In quell'epoca c'erano cose difficili, situazioni difficili anche dell'Italia stessa. E lui attraverso l'ironia riusciva ad esser sincero, autentico ed arrivava ai cuori".