Forum Agenti, la fiera che crea il business tra agenti e aziende

Milano (askanews) - Ospita molte aziende italiane, ma anche straniere, e tantissimi agenti. Forum Agenti è considerata la più grande fiera al mondo per gli agenti di commercio. In occasione della dodicesima edizione si è spostato per tre giorni, dal 23 al 25 novembre, al polo fieristico di Rho per soddisfare la sempre maggiore richiesta di partecipazione. Un evento in continua crescita, come ha sottolineato Luca Gaburro, segretario generale Federagenti CISAL:

"Forum Agenti è una manifestazione assolutamente in crescita. E' la fiera per eccellenza a livello mndiale per l'agente di commercio. E' il posto giusto dove ditte mandanti e agenti di commercio si incontrano per trovare nuove opportunità lavorative. D'altronde è un tema importantissimo e attualissimo perché se vogliamo un rifiorire dell'economia italiana gioco forza dobbiamo passare anche per questi eventi".

Qui si fanno incontri B2B e si offrono consulenze di diverso tipo: fiscale, legale, previdenziale, ma anche semplicemente per realizzare un curriculum vitae al passo coi tempi. Perché la figura degli agenti è cambiata nei decenni ed è destinata a trasformarsi ancora. Se n'è parlato al convegno sul "Futuro degli agenti". "E' un tema a noi molto caro - ha sottolineato Gaburro - Purtroppo la crisi economica ha mietuto decine di migliaia di vittime, di agenti di comemrcio che hanno perso il posto di lavoro. Adesso che c'è un piccolo barlume di crescita vogliamo intercettare e rafforzare questo piccolo segnale e lo vogliamo fare discutendo di tutte le possibilità a livello legale, fiscale e previdenziale che possono cambiare per l'agente di commercio".

Qualcosa però si muove per gli agenti di commercio con l'ingresso di Federagenti CISAL nel cda di Enasarco. "E' cambiato molto: nel giugno dello scorso anno finalemnte dopo settanta anni di storia gli agenti di commercio hanno poututo esprimere la loro volontà attraverso le elezioni del cda e di un nuovo organo che si chiama assemblea dei delegati.

Oggi noi, grazie alla presenza in questi organi, possiamo non solo controllare all'interno cosa accade a livello gestionale e influire nelle scelte dell'ente, ma possiamo anche informare la categoria all'esterno".