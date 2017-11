Il Black Friday a New York, assalto al grande magazzino Macy's

Roma, (askanews) - Migliaia di clienti si ammassano nel celebre grande magazzino Macy's a New York per approfittare degli sconti del Black Friday.

"E' la prima volta che vengo ai saldi del Black Friday, sto semplicemente provando cosa accade quando le porte si aprono", racconta Nancy, arrivata dalla Florida.

"E' una tradizione americana, è vicina al sogno americano", aggiunge questo turista greco.

"Sono venuto qui per acquistare alcuni abiti per il Giorno del ringraziamento, perché ho aspettato molto questo giorno, così sono felice per oggi. Oggi comprerò un sacco di cose", conclude questo residente americano.