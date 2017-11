Il Papa in Myanmar con il nodo diplomatico dei Rohingya

Roma, (askanews) - Tutto pronto in Myanmar per l'arrivo di Papa Francesco nel Paese domenica 26 novembre. Fervono i preparativi nelle piccole comunità cattoliche locali. A Yangon Bergoglio incontrerà il generale dell'esercito del Myanmar, paese a maggioranza buddista, e i rappresentanti delle altre religioni presenti nel paese. A "suggerire" al Papa questi due appuntamenti in un paese dove la Consigliere di Stato (presidente de facto) Aung San Suu Kyi condivide ancora il potere con i militari, è stato il cardinale del Myanmar Charles Bo. Sempre il porporato ha pubblicamente e privatamente chiesto al Papa di non menzionare per nome i Rohingya, minoranza di religione musulmana perseguitata da decenni in Myanmar e male accettata anche nel vicino Bangladesh.

E proprio nel Bangladesh, paese a maggioranza musulmana, il Papa, venerdì primo dicembre, incontrerà un "piccolo gruppo" di Rohyngia nel quadro di un incontro interreligioso.

"Siamo molto eccitati e aspettiamo con gioia di incontrare il Papa. Lo abbiamo visto solamente in televisione", dice questa donna birmana.

"La grande maggioranza della gente, in Myanmar - spiega Richard Horsey, analista politico - non crede alle dichiarazioni internazionali sugli abusi contro i Rohingya e al numero di rifugiati che vediamo in Bangladesh. Non è accettato come fatto qui in Myanmar e credo che se il Papa venisse e intervenisse su questi temi, infiammerebbe le tensioni e i sentimenti pubblici".