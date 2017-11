Nashi Argan, azienda Made in Italy leader nel settore bellezza

Milano (askanews) - Una azienda familiare che ha saputo rinnovarsi e cambiare pelle diventando in pochi anni un esempio di successo che si impone nel mondo conciliando prodotti e servizi di qualità. Nashi Argan ha presentato un modello di business unico, integrando l'offerta retail degli store di prodotti per la cura dei capelli e del corpo con il servizio di un salone per i capelli, il primo "Nashi Salon" apre a Citylife a Milano come racconta Fabrizio Ascoli, amministratore delegato di Nashi Argan.

"Ascoltando le clienti abbiamo che l'esperienza del solo salone rivenditore non era sufficiente, perchè le clienti avevano bisogno di più attenzione, assistenza e di essere coccolate. Per questo abbiamo creato dei negozi monomarca che sono supporto alle clienti ma anche fonte di ispirazione per i nostri rivenditori. Grazie all'esperienza che abbiamo accumulato in tre anni nella parte retail dove abbiamo investito molto, oggi siamo state in grado di creare una formula che mette insieme l'esperienza del salone che abbiamo da tanti anni con l'esperienza del retail, una formula che unisce due negozi in uno".

Il nuovo piano di crescita triennale prevede l'apertura di 20 Nashi Salon in frachising entro il 2018 su tutto il territorio nazionale, e la previsione di raggiungere entro il 2020 ben 400 esercizi.

"Quest'anno contiamo di chiudere a livello di gruppo con 18 milioni di euro di fatturato, l'anno scorso abbiamo chiuso a 16 milioni, ma non siamo tanto preoccupati dei numeri in se, ma di consegnare un prodotto di qualità e mantenere le promesse fatte alle clienti e siamo sicuri che questa politica ci pagherà nel lungo periodo".

L'azienda ha investito moltissimo sull'on-line basti pensare che ha una community di oltre 450.000 Nashi Lovers, ma in controtendenza ha scelto di non puntare sull'e-commerce.

"Crediamo molto nella prossimità, nel contatto umano e nella sensorialità dell'acquisto legato al comparto cosmetico e per non ucciderla non vendiamo on line".

Un lusso accessibile grazie a prezzi di fascia media che rispondono alle esigenze quotidiane di cura di sé con semplicità ed efficacia attraverso prodotti e servizi esclusivi pensati per coccolare le donne.