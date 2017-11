Parata Thanksgiving a New York sotto strette misure di sicurezza

New York (askanews) - La tradizionale parata di New York per il Thanksgiving Day si è svolta sotto strettissime misure di sicurezza in seguito ai recenti attacchi terroristici che hanno colpito la Grande Mela e gli Usa. Migliaia di persone, tra Central Park e Herald hanno applaudito gli elaborati palloni aerostatici, tra cui SpongeBob, Topolino, Angry Birds e altri personaggi dei cartoni animati, sotto l'occhio vigile di migliaia di poliziotti disposti lungo l'intero percorso della parata, che si estende su quattro chilometri.

Grandi camion e blocchi di cemento sono stati posizionati agli incroci per bloccare possibili attacchi con furgoni, come quello avvenuto il 31 ottobre scorso su una pista ciclabile in cui sono morte otto persone.

I partecipanti alla parata e gli spettatori, pur consapevoli del grande dispiegamento di forze, hanno mantenuto un'aria festosa nella rigida giornata soleggiata nella giornata in cui gli americani si riuniscono per festeggiare il giorno dedicato alla famiglia e al ringraziamento.