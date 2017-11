Sulla scia di Lione Hong Kong si illumina per la Festa delle Luci

Roma, (askanews) - La festa delle Luci versione Hong Kong è in scena: sedici siti vengono illuminati per tre notti grazie a giochi di luci e atmosfere magnifiche realizzate da artisti internazionali. Ispirata alla Festa delle Luci di Lione, e in partnership con la città francese, per la manifestazione ad Hong Kong verranno illuminati monumenti e palazzi storici per far scoprire una città tutta particolare. Si tratta della prima edizione della Festa delle Luci per l'isola.