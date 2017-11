Tornano le Ducktales, le rocambolesche avventure dei paperi

Milano (askanews) - Le avventure dei paperi Disney hanno segnato l'infanzia di tante generazioni e ora a trent'anni dal debutto americano di Ducktales, torna in onda in un reboot della serie dal 26 novembre tutte le domeniche su Disney Channel.

Protagonisti delle rocambolesche avventure animate sono ancora una volta il papero più ricco del mondo Paperon de' Paperoni, i suoi curiosi e scatenati nipotini Qui, Quo e Qua, e l'ottimista ma sfortunato Paperino. Con tante novità come racconta Luca Usai uno dei disegnatori Disney Italia.

"Una novità importante riguarda Qui, Quo e Qua, è che avranno delle personalità marcatissime, ciascuno avrà sia graficamente che a livello caratteriale delle differenze dagli altri".

Torneranno anche gli altri amatissimi personaggi come il maggiordomo Archie, Archimede Pitagorico, Jet McQuack, Cuordipietra Famedoro, Amelia la fattucchiera e Gennarino, ma anche delle new entry ha svelato l'altro disegnatore Gianfranco Florio.

I personaggi nuovi sono Gaia Vanderquack e la governate e poi tante altre sorprese e novità".

Il cartone animato avrà una veste grafica completamente rinnovata rispetto alla serie anni '80, al passo con i tempi ma senza tradire la tradizione Disney

"Cambia tantissimo, abbiamo uno stile nuovo, moderno, di animazione contemporanea in scia con le serie nuove che hanno un disegno molto squadrato e così anche le Ducktales hanno un disegno molto squadrato, che riprende il fumetto di Carl Barks e le animazione degli anni '60 di Milt Kahl che si mischiano con quelle moderne, creando uno stile completamente nuovo".

"Oltre lo stile grafico c'è un restyling per quanto riguarda le battute, le storie, per cui anche il discorso di modernità vale anche da quel punto di vista con battute più fresche, legate al mondo dei bambini e dei giovani".

I 25 episodi, contemporaneamente alla messa in onda, finiranno anche sul settimanale Topolino, in versione fumetto per scoprire e riscoprire il divertente mondo dei paperi.