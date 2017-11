Argentina, processione per i 44 membri del sottomarino scomparso

Roma, (askanews) - Centinaia di persone hanno partecipato a una processione religiosa davanti alla base navale a Mar del Plata, in Argentina, per pregare per i 44 membri del sottomarino ARA San Juan, di cui non si hanno notizie dal 15 novembre. Secondo l'ipotesi più probabile ci sarebbe stata un'esplosione, registrata in mare, che ha fatto perdere le tracce del sommergibile.

Intanto il presidente argentino Mauricio Macri ha chiesto "un'inchiesta seria ed approfondita" per "scoprire la verità" sulla sorte del sommergibile.