Boldrini: la violenza sulle donne è uno sfregio alla società

Roma, (askanews) - "Sbaglia chi pensa che la violenza riguardi solo le donne. Riguarda il Paese, e sfregia tutta la nostra società. Non è questione di donne, riguarda tutto il paese, perchè la violenza alle donne sfregia tutto il paese". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza di genere.

Secondo la presidente della Camera "la risposta non deve essere data solo dalle donne, sono quasi sempre e solo loro a mobilitarsi e reagire. Anche in quest'aula quando si parla di rilanciare l'occupazione femminile si sente ripetere 'è roba da donne', anche quando si affronta il problema legato alle storture del nostro welfare i commenti sono 'è roba da donna': non è così! E' roba di tutti, che riguarda il presente e il futuro del nostro paese".