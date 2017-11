Boldrini: le donne italiane hanno coraggio e forza

Roma, 25 nov. (askanews) - "Le donne italiane hanno bisogno di attenzione, le donne italiane hanno bisogno di ascolto, per raccontare sì la violenza subita ma anche per raccontare le storie di riscatto, per mostrare la loro forza, perché ci vuole coraggio e voi il coraggio ce l'avete. Siete qui oggi per dirlo al Paese". Lo ha sottolineato la presidente della Camera, Laura Boldrini, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza di genere.

Boldrini ha promosso a Montecitorio l'iniziativa #InQuantoDonna, per la prima volta l'aula di Montecitorio è aperta solo alle donne, alle vittime di violenza e a chi le sostiene. Per l'occasione, non solo l'aula, ma anche le altre sale della Camera sono aperte per accogliere tutte coloro che hanno aderito all'invito della terza carica dello Stato. Sono oltre 1.300 le donne provenienti da tutta Italia.