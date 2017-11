Egitto, Gentiloni: unione di forze terroriste minaccia grave

Tunisi, (askanews) - "Siamo entrambi colpiti dalla strage terroristica nel nord del Sinai, abbiamo espresso la nostra vicinanza alle vittime, al governo e al popolo egiziano. Siamo consapevoli del fatto che questa orribile strage terroristica è uno dei segni del rischio che le forze terroristiche che hanno combattuto per Daesh, insieme a gruppi di Al-Qaeda e di altre forze jihadiste possano costituire una minaccia grave, per questo dobbiamo contrastarla insieme". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, in una dichiarazione alla stampa al termine dell'incontro a Tunisi con il presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi.

"Naturalmente - ha concluso Gentiloni - la risposta al terrorismo non può essere solo militare. Il successo dipende dalla forza delle nostre società e il successo di una società pluralistica come quella della Tunisia è esemplare per la regione intera".