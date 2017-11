Monte dei Paschi rende omaggio al genio dell'architetto Partini

Milano, 25 nov. (askanews) - Banca Monte dei Paschi rende omaggio a Giuseppe Partini, il grande architetto senese che contribuì in maniera determinante a dare il volto che la città di Siena e Rocca Salimbeni hanno ancora oggi. L'attuale aspetto della sede storica con i tre palazzi Tantucci, Salimbeni e Spannocchi e la piazza antistante sono infatti frutto del suo genio artistico. Studiosi ed esperti hanno dedicato a Partini una giornata di approfondimento organizzata da Banca Mps con l'Università di Siena e la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.

A portare i saluti della banca, il vicedirettore generale vicario Angelo Barbarulo: "Questa in realtà non era una piazza. Era una strada stretta in fondo alla quale c era quello che oggi è l ingresso principale di Banca Monte dei Paschi di Siena. La banca, nel ridisegnare questa piazza, quindi nel dare uno spazio importante e rilevante alla sua sede storica, al suo ingresso, ha in realtà anche messo a disposizione della città una piazza che, assieme sicuramente alla più nota piazza del Campo, è uno degli elementi di attenzione dei senesi ma anche dei tanti turisti che visitano la nostra città".

L'iniziativa è stata anche l'occasione per presentare il completamento del restauro della Sala delle adunanze e della Deputazione amministratrice, progettata da Partini, e riallestita al primo piano della Torre della Dogana nella sede storica della banca. Un autentico capolavoro per arredo e decorazioni, che fu inaugurato proprio il 24 novembre 1897.

I lavori del convegno hanno sottolineato come Partini rappresenti una delle personalità più interessanti tra gli architetti del XIX secolo.