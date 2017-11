X Factor nella storica sede Intesa Sanpaolo di via Verdi a Milano

Milano (askanews) - Un nuovo appuntamento con la musica dal vivo, sabato 25 novembre a partire dalle 16, nella filiale Intesa Sanpaolo di via Verdi a Milano per gli appassionati che potranno assistere gratuitamente al concerto dei brani inediti delle star di X Factor 2017. Sarà presente Alessandro Cattelan, insieme al corpo di ballo e agli artisti in gara, che animeranno la storica filiale come in una vera e propria puntata di questa undicesima edizione del programma di Sky.

E così, i 7 aspiranti vincitori del talent più seguito di sempre si esibiranno per la prima volta davanti al pubblico in un concerto gratuito - previa registrazione su palco.it, la piattaforma multimediale del gruppo Intesa Sanpaolo - che sarà trasmesso in una puntata di X Factor Daily su Sky Uno HD.

Intesa Sanpaolo, main sponsor per il secondo anno consecutivo del programma, trasformerà, per l'occasione, lo storico Palazzo delle Colonne in un vero e proprio palcoscenico, all'insegna della filosofia della condivisione, lo sharing, principio ispiratore dei nuovi progetti culturali e commerciali di Intesa Sanpaolo.

L'appuntamento milanese con X Factor arriva dopo le tappe del tour nelle filiali che ha toccato Torino, Cremona, Bologna e Venezia in attesa di quelle di Pisa, Vicenza, Palermo e Lecce. Prima dell'ultima tappa che si svolgerà ancora a Milano il 15 dicembre nella filiale di piazza Cordusio.