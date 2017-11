Gb, il principe Harry sposerà Meghan Markle nella primavera 2018

Londra (askanews) - Con la benedizione della nonna Elisabetta II, il principe Harry presto si sposerà. La casa reale britannica ha annunciato che il secondogenito di Lady Diana e del principe Carlo convolerà a nozze con Meghan Markle nella primavera del 2018.

Attrice statunitense, 36 anni, Markle è stata già sposata, dal 2011 al 2013, con Trevor Engelson. La relazione con il principe Harry, quinto in linea di successione al trono, era iniziata nel 2016. I due si sono ufficialmente fidanzati a Londra a inizio mese.

È stato il principe Harry, 33 anni, a informare del grande passo sua nonna - la regina Elisabetta II - i membri della Royal Family e i futuri suoceri. Harry e Meghan si stabiliranno al Nottingham Cottage a Kensington Palace, a Londra, dove vivono suo fratello William, la moglie Kate e i loro due bambini.

Da tempo si rincorrevano voci sulla proposta di Harry alla fidanzata 36enne, famoso per il ruolo di avvocato nella serie tv "Suits". William e Kate si sono detti "molto emozionati per Harry e Meghan". Imparare a conoscere Meghan "è stato meraviglioso", hanno detto, così come "vedere quanto felici siano insieme lei e Harry". I due si sarebbero conosciuti nel maggio 2016 a Toronto, in Canada, dove l'attrice vive.