Governo Germania, Merkel pronta a "serie trattative" con Spd

Berlino, (askanews) - La Cdu è pronta a condurre una "seria trattativa" con i socialdemocratici della Spd per un nuovo governo di coalizione: lo ha dichiarato la Cancelliera tedesca Angela Merkel, avvertendo che il tempo stringe.

"Pertanto siamo pronti a entrare in trattativa con la Spd. Condurremo i negoziati esplorativi come l'abbiamo fatto con i Verdi, la Fdp, in modo serio, impegnato, onesto, naturalmente guardando a trattative di successo, siamo pronti a fare questo con la Spd nella prospettiva di trattative coronate da successo".

I partner europei si attendono che Berlino "prenda posizione" di fronte alle proposte di riforma dell'Ue, e "dati i conflitti in Medio Oriente, la situazione con la Russia, la situazione negli Stati Uniti, credo sarebbe bene che la Germania sia in grado di assumere delle iniziative", ha sottolineato Merkel.

Di fatto, una riedizione della "Grosse Koalition" è al momento l'unica alternativa ad un ritorno alle urne, dopo il fallimento dei negoziati fra la Cdu, l'Fdp e i Verdi (la cosiddetta "coalizione Giamaica", dai colori dei simboli dei partiti): una soluzione che stando ai sondaggi sarebbe di gradimento da parte del 52% dei tedeschi.