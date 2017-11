Harry e Meghan davanti ai fotografi:"È stato amore a prima vista"

Londra (askanews) - Con Meghan è stato "amore a prima vista": come nelle fiabe, il principe Harry ha risposto così ai fotoreporter accorsi per girare le prime immagini e prendere i primi scatti della coppia che oggi ha annunciato il suo sposalizio per la primavera del 2018, con tanto di benedizione della regina Elisabetta.

"Harry quando hai capito che lei era quella giusta"?

"Uh...quando...la primissima volta che l'ho incontrata".

La bella Meghan, vestita con un elegante cappotto leggero bianco, ha detto di essere "davvero felice".

I due giovani si sono concessi alla stampa per un breve photo call nei giardini di Kensington Palace, e Harry ha scherzato: "Siamo anche molto contenti che non stia piovendo...!"