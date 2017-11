Il Papa in Myanmar: incontro capo dell'esercito e nodo rohingya

Roma, (askanews) - Papa Francesco è arrivato a Yangon, nel Myanmar, per un viaggio che si preannuncia storico. Si tratta della prima visita del Pontefice nel paese a maggioranza buddista.

Dopo circa 10 ore di volo, l'aereo papale è atterrato all'aeroporto internazionale di Yangon. Qui Francesco è stato accolto da un ministro delegato del presidente della Repubblica del Myanmar. Erano inoltre presenti i vescovi locali e un centinaio di bambini in abito tradizionale.

Nel pomeriggio Bergoglio ha incontrato il capo dell'esercito di Myanmar Aung Hlaing, considerato l'uomo più potente del paese. Si tratta di un incontro atteso, in un momento in cui le forze armate dell'ex Birmania sono al centro delle critiche internazionali per la repressione che ha portato all'esodo dei Rohingya.