La Sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters è Miss Universo 2017

Las Vegas (askanews) - Bella e colta. La sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters ha si è aggiudicata il il titolo di Miss Universo 2017 sbaragliando a Las Vegas la concorrenza agguerrita delle altre reginette di bellezza piazzandosi davanti a Miss Colombia Laura Gonzalez e terza Miss Giamaica Davina Bennett. La 22enne non ha solo un sorriso ammaliante, da poco si è laureata in gestione aziendale ed è impegnata nel sociale.

Su di lei però, come riporta la stampa locale, sono state mosse delle accuse di razzismo per aver indossato guanti di lattice durante una distribuzione di cibo a bambini sieropositivi nel suo paese. Accuse che la bella Demi-Leigh Nel-Peters ha già respinto al mittente spiegando che tutti volontari in cucina portano guanti di lattice per una questione di igiene.