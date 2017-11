Umberto Tozzi nella leggenda, "40 anni che ti amo in Arena"

Milano (askanews) - Una canzone che fa parte della storia della musica italiana e che ha raccontato l'amore in modo semplice e diretto, Ti Amo di Umberto Tozzi merita di essere celebrata e il modo migliore per farlo è un album live. "40 anni che Ti Amo in Arena", è stato registrato in occasione dello storico concerto all'Arena di Verona lo scorso 14 ottobre. Una serie di duetti con gli amici di una vita, da Al Bano a Fausto Leali, passando per Gianni Morandi, Raf, Enrico Ruggeri e anche Anastacia, che in Arena non aveva invece potuto esserci.

"E' sicuramente un momento da fermare perchè è stato veramente speciale, con questi miei amici che sono venuti a trovarmi all'Arena e siamo riusciti a fermare le immagini e il suono in un bellissimo doppio Cd che esce il primo di dicembre. Questo è un evento speciale particolare, ma sto già scrivendo cose nuove che porterò in tour che farò da febbraio perchè ci siamo divertiti tantissimo".

Una carriera ricca di successi che continuano a emozionare il pubblico ma anche l'artista stesso che dopo 40 anni non è ancora stufo di cantare "Ti amo".

"Io non capisco che a volte cambiano gli arrangiamenti e ripropongono le canzoni fantastiche che hanno fatto in maniera diversa, io non sono d'accordo. E' come andare a sentire Paul McCartney e sentire che canta Yesterday invece che con la chitarra al piano, non è lo stesso suono, non mi piacerebbe".

E proprio i Beatles sono una delle grandi passioni di Umberto Tozzi. "Sotto la doccia canto le canzoni dei Beatles"

Quarant'anni di lavoro non lo spaventano e anzi Tozzi pensa al passato e al futuro nonostante la sua proverbiale pigrizia anche grazie a un amico.

"Io ho Gianni Morandi come maestro. Lui sicuramente si è riuscito a rinnovare sempre, è un artista di riferimento. Io sono felice di essere parte della musica italiana che è nata in maniera fantastica da quando Lucio Battisti incominciò a scrivere un repertorio unico".

E su una sua partecipazione a Sanremo ironizza tagliando corto.

"Io ci passo sempre da Sanremo perchè vivo a Monaco e quindi vado spesso, in occasione del Festival non vado, ma siccome ho diversi amici che quest'anno vanno magari da spettatore posso andarci una sera. Se mi invitano vado".