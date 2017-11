X Factor, il live dei giovani talenti in una banca a Milano

Milano (askanews) - La musica è entrata in banca. E con essa luci, colori e giovani, tantissimi giovani: bambini, adolescenti, ragazzi e ragazze più grandi. Una piccola folla di fans di X Factor si è data appuntamento sabato pomeriggio presso la filiale Intesa Sanpaolo di via Verdi a Milano, che si è trasformata eccezionalmente in palcoscenico per ospitare il concerto dal vivo degli artisti di questa undicesima edizione del talent in onda su Sky che hanno presentato i loro brani inediti e cover.

Rita Bellanza, Samuel Storm, i Ros, Andrea Radice, Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra, i Maneskin. Sette aspiranti vincitori, tra cantanti e gruppi, si sono esibiti all interno dello storico Palazzo delle Colonne dove campeggia lo "Zodiaco" il grande orologio centrale di Giacomo Manzù.

Questa nuova iniziativa di apertura straordinaria della banca testimonia la volontà di condividere con il pubblico musica, passione e talento nel segno della sharing music, la filosofia dei nuovi progetti culturali di Intesa Sanpaolo. Come ha sottolineato Andrea Bartolini, direttore Commerciale Retail Milano e provincia Intesa Sanpaolo:"La parola è veramente sharing, condivisione. Una volta questo era uno spazio che incuteva timore, c'erano problemi di sicurezza e di accesso. Il cambio culturale passa anche dal rendere questi palazzi meravigliosi condivisibili con le persone. Quindi condivisibili per un'attività core come la nostra, l'attività finanziaria. Ma anche e soprattutto di poter condividere eventi. Ci siamo accorti che in questi momenti la gente si apre e riusciamo a conoscere di più i loro bisogni.

Ad animare lo spettacolo nella filiale di via Verdi, la conduzione di Alessandro Cattelan e il corpo di ballo del programma di Sky. Le esibizioni sotto l'orologio di Manzù saranno trasmesse in una puntata di X Factor Daily su Sky Uno HD.