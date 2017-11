A Parigi il pollice di bronzo di César davanti al Centre Pompidou

Parigi (askanews) - Un pollice monumentale, alto sei metri, in bronzo. La scultura si trova nella piazza di fronte all'ingresso del Centre Pompidou a Parigi. L'opera è un'anticipazione della retrospettiva dedicata di César Baldaccini, da tutti conosciuto semplicemente come César, colui che ha prestato il nome ai premi al cinema francese. In occasione dei venti anni dalla sua scomparsa Parigi dedica una mostra al Beaubourg allo scultore marsigliese di origini toscane.