Anziani maltrattati in casa di riposo, arresti a Trapani

Trapani (askanews) - Schiaffi, insulti e maltrattamenti di ogni genere scandivano la giornata degli anziani che vivevano in questa casa di riposo, pagando anche una cospicua retta mensile. Poi sono arrivati i carabinieri ed hanno arrestato il gestore ed i dipendenti della struttura. La vicenda è avvenuta in Sicilia, nella zona di Castellamare del Golfo, in provincia di Trapani.

Se qualche ospite tentava di ribellarsi alle violenze, gli aguzzini aumentavano la razione quotidiana di maltrattamenti proprio per non perdere il prezioso assegno mensile.

Indispensabili per le indagini le immagini registrate dalle telecamere che i carabinieri hanno installato all'interno della casa di cura che hanno registrato giorno e notte la crudeltà mostrata dagli operatori nei confronti degli anziani ospiti.

In particolare una donna di 90 anni veniva legata al letto con le maniche del pigiama per impedirle ogni movimento e veniva coperta completamente con un pesante piumone che le impediva di respirare.