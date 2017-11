Arriva Billboard Italia per parlare di musica in modo nuovo

Milano (askanews) - In Italia e poi in Europa, la storica rivista musicale Billboard dagli Stati Uniti ha deciso di sbarcare nel vecchio continente iniziando proprio con una edizione in italiano presentata con una festa a Milano.

Billboard dal 1958 rappresenta la voce più autorevole nella certificazione dei successi discografici del momento con la sua celebre classifica settimanale Hot 100, e vuole dar voce e spazio alla musica a 360 gradi come racconta il giovanissimo direttore responsabile di Billboard Italia Federico Durante.

"In Billboard ci saranno tante cose diverse, si parte dalle interviste agli artisti del momento, a noi interessa seguire le release più interessanti di mese in mese, perchè noi siamo un mensile. Partendo da quello cercare di creare uno spazio editoriale in cui tanti attori dell'industria musicale in questo paese possano idealmente dialogare fra di loro e comunicare le rispettive esigenze l'uno all'altro".

Puntare sulla musica è una scommessa in cui crede l'editore Andrea Minoia, che con la sua società Parcle Group, ha presentato la rivista.

"La musica è un mercato che dopo la trasformazione digitale che ha causato problemi, sta vivendo una ripresa è andata di pari passo con la mancanza di media che si occupano solo ed esclusivamente di musica e per questo penso che lo spazio ci sia per ragionare nuovi modelli anche più collaborativi relativi all'editoria".

Tra gli ospiti della serata di presentazione a Milano i Legacy e il rapper Emis Killa.

"Cos'è Billboard per me? È un grandissimo magazine che finalmente è arrivato anche in Italia e questa è una figata, quindi è un onore essere qui questa sera come ospite".