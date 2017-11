Esselunga racconta 60 anni di spesa degli italiani

Milano (askanews) - Sessant'anni di spesa degli italiani racchiusi in una mostra. E' quello che ha fatto Esselunga per celebrare il suo 60esimo compleanno: negli spazi di The Mall, a Milano dal 29 novembre al 6 gennaio, la catena della grande distribuzione nata il 27 novembre del 1957 in viale Regina Giovanna, ha allestito un vero e proprio viaggio, con musiche ed effetti scenici degni di un grande show, tra le tappe più importanti della storia aziendale e le evoluzioni degli stili di vita degli italiani:

"Sono passate molte decadi e i costumi si sono evoluti, quindi 60 anni di fare la spesa e 60 anni di costumi italiani. Questa è un po' una mostra cronologica, quindi tutti ci possiamo tuffare nelle varie epoche: dagli anni 50 alla modernità e nell'ultima fase un piccolo sguardo verso il futuro".

In un percorso cronologico sviluppato in 10 sale e aperto gratuito ai visitatori, oggetti iconici e documenti si alternano a elementi spettacolari come lo zootropio, dispositivo ottico che consente di vedere come si preparano le lasagne Esselunga o la sala degli specchi dove il mondo Esselunga si riproduce all'infinito o ancora il trono a forma di fragola simbolo della Fidaty card, set ideale per i selfie. Non manca la stanza dedicata alle grandi campagne di comunicazione, firmate da Armando Testa e i plastici dei progetti architettonici firmati da Gardella, Magistretti, Botta.

"Qui c'è sempre la mano del nostro fondatore Caprotti che avendo grande gusto per il bello e un grande amore per l'arte ha sempre voluto fare cose diverse dagli altri e quindi ha sempre messo in campo dall'architettura alla comunicazione i pezzi da novanta e questo ha contribuito sicuramente a darci una immagine diversa".

La mostra non è solo un viaggio nel passato di questa azienda che ha portato per la prima volta in Italia il supermercato, ma anche l'occasione per accennare ad alcuni progetti futuri, a partire dalle prossime aperture a Vicenza, Mantova, Milano Famagosta e Torino, tutte in calendario verosimilmente tra il 2018 e il 2019. Ma non solo:

"Anche nel giorno del compleanno guardiamo avanti l'ultima stanza sarà dedicata a quello che vogliamo fare. Nuove espansioni sul territorio, la pasticceria Elisenda fatta in collaborazione con la famiglia Cerea quindi una eccellenza, mi sembrano tante cose".

Accanto alla mostra, Esselunga ha organizzato un immancabile concorso: portando la propria Carta Fìdaty, sarà possibile partecipare all'estrazione di un carrello d oro del valore di 25.000 euro, che fa bella mostra di sè in una teca lungo la mostra e 60 buoni spesa di 2.000 euro ciascuno, con un montepremi di 145.000 euro.