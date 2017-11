Gasparri: Gallitelli italiano eccellente, leader resta Berlusconi

Roma, (askanews) - "Mi sono già pronunciato, conosco il generale Gallitelli da 50 anni, per motivi familiari. E' una risorsa delle istituzioni, credo che Berlusconi lo abbia citato come esempio di italiano eccellente, come ha citato Draghi, Marchionne, come ha citato altre figure": lo ha affermato il senatore di Forza Italia e vice-presidente del Senato Maurizio Gasparri, intervistato a margine di un evento sulla banda ultra larga a Roma.

"Una citazione non innovativa, lo aveva già citato numerose volte, credo che queste cose si attuino quando si è al governo. Non credo che la persona indicata e anche le altre siano dei potenziali leader di partito che fanno le campagne elettorali, sono risorse del paese, poi il destino ci dirà", ha aggiunto Gasparri.

"l leader dell'Italia resta Berlusconi, in questi giorni è fantastico, riesce a conquistare le prime pagine con annunci, discussioni, vede noi stiamo discutendo delle proposte di Berlusconi. Alla faccia di quelli che lo volevano abbattere. Ingroia l'altro giorno m'ha querelato perché ha detto 'bisogna abbattere Berlusconi'. Ma 'ndo vai... Statte zitto!", ha concluso.