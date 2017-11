Il Papa non evoca i Rohynga con San Suu Kyi ma chiede rispetto

Naypyidaw, (askanews) - "Il futuro del Myanmar deve essere la pace, una pace fondata sul rispetto della dignità e dei diritti di ogni membro della società, sul rispetto di ogni gruppo etnico e della sua identità":

Nel suo discorso in presenza di Aung San Suu Kyi in Myanmar, Papa Francesco non ha evocato direttamente i Rohingya, la minoranza musulmana perseguitata nel paese, ma ha chiesto rispetto per ogni gruppo etnico. Da fine agosto oltre 620mila musulmani della minoranza Rohingya hanno trovato rifugio in Bangladesh, paese dove il pontefice farà tappa dopo la Birmania.

"Continuiamo a camminare insieme con fiducia", ha dichiarato Aung Sa Suu kyi, nella capitale Naypydaw, al secondo giorno della prima visita di un papa nel paese.

Il Myanmar è accusato di repressioni e violenze, secondo l'Onu di una vera e propria epurazione etnica, nei confronti dei rohingya e la leader birmana e premio Nobel per la pace di non difendere i membri della comunità musulmana per non entrare in contrasto con l'esercito.

"Il nostro governo ha l'obiettivo di fare emergere la bellezza della nostra diversità e di rafforzarla, proteggendo i diritti, incoraggiando la tolleranza e garantendo la sicurezza a tutti", ha dichiarato Aung San Suu Kyi.

La Chiesa birmana difende San Suu Kyi, finita al centro delle critiche per la sua mancanza di empatia per la minoranza musulmana, che vive principalmente nell'Ovest del paese. Al contrario lunedì la città di Oxford, dove la leader birmana ha vissuto, le ha ritirato il premio per la libertà che le aveva conferito a causa della sua "inazione" sul dossier.