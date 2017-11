La carica dei 200 bulldog inglesi a Verona per l'Enpa

Verona (askanews) - Sembrano dei bulli ma sono molto affettuosi per questo piacciono tanto. Verona è stata invasa dalla carica dei 200 Bulldog in occasione del 16esimo BulldogDay nazionale del Cabi, il Club Amatori del Bulldog Inglese. Il raduno cinofilo amatoriale dedicato ai bulldog inglesi ha visto arrivare animali e padroni da tutta Italia. Lo scopo dell'iniziativa è raccogliere fondi a favore di Enpa Verona, che necessita di un aiuto per il nuovo rifugio del cane cittadino, ed Ebri, English Bulldog Rescue Italia, associazione che si prende cura dei bulldog meno fortunati.