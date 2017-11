Le prime decorazioni di Natale dei Trump alla Casa Bianca

Washington (askanews) - Con un abiti candido come la neve Melania Trump ha presentato alla stampa come da tradizione le decorazioni natalizie che addobbano la Casa bianca.

Musica, ballerini e bambini per la cerimonia che mostra il primo albero di Natale dei Trump. "Il presidente, Barron ed io siamo felici per il nostro primo Natale alla Casa Bianca. Come per tante famiglie nel paese, le tradizioni di festa sono per noi importanti", ha dichiarato la first lady americana auspicando che le migliaia di persone che parteciperanno alle visite pubbliche natalizie si sentano a casa.