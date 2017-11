Nuova Ford Fiesta, arrivano l'elegante Vignale e sportiva St-Line

Roma (askanews) - La nuova Fiesta conquista il mercato italiano dell'auto, con altre due versioni che scendono ora in pista. Tecnologia d'avanguardia, design accurato e più comfort a bordo: la macchina bestseller del gruppo Ford è pronta a sfidare la concorrenza nel difficile segmento delle utilitarie. Come spiega Marco Alù Saffi di Ford Italia.

"Il segmento B - afferma Alù Saffi - è un segmento molto combattuto in Italia. In questo segmento, il consumatore che una volta era più propenso ad avere il minimo indispensabile per potersi spostare da un punto A a un punto B è invece divenuto negli anni sempre più sofisticato ed esigente. Al punto che la Fiesta non poteva semplicemente rinnovarsi nella sua ottava generazione con una nuova Fiesta, ma saranno ben quattro le Fiesta che contribuiranno a soddisfare le esigenze mutate del consumatore del segmento B".

Dopo la Plus e la Titanium, in vendita dalla metà di quest'anno, nelle concessionarie ci sono ora la più sportiva St-Line e la più elegante Vignale, che abbiamo provato in un test drive nei dintorni di Roma.

"Lo sportivo - secondo Alù Saffi - quello che ama la sportività, il giovane avrà nella St-Line che abbiamo guidato oggi avrà una perfetta risposta. È una vettura completamente diversa dalla Titanium: più bassa, quindi un assetto diverso, più leggera e alla quale dedicheremo le motorizzazioni più divertenti. La Vignale invece è la versione dedicata a questo nuovo consumatore del segmento B: è un consumatore che vuole entrare in macchina e avere quelle sensazioni tattili, di udito e di olfatto che normalmente sono appannaggio di vetture di segmento superiore. Quindi pelli più pregiate, materiali più morbidi al tatto".

E nel 2018 la famiglia della nuova Fiesta è destinata di nuovo ad allargarsi. "Dopo la Vignale e la St-Line - aggiunge Alù Saffi - l'anno prossimo avremo la novità assoluta per noi nel segmento B che è un crossover, che chiameremo Fiesta Active e arriverà in primavera. In mezzo, o più o meno nello stesso periodo, avremo invece il lancio di una vettura performance vera e propria: la St, da 200 cavalli, con un motore 1.5 Ecoboost da tre cilindri. Una vettura che sarà estremamente divertente da guidare, totalmente studiata dal nostro team Ford Performance".