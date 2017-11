Anna Valle e "L'età imperfetta": adolescenza, sogni e fragilità

Roma, (askanews) - E' un film sull'adolescenza, sui sogni di una diciassettenne, Camilla (interpretata da Marina Occhionero) che vuole diventare una ballerina di danza classica. Ma anche sul rapporto di amore e odio con Sara, la sua migliore amica (interpretato da Paola Calliero). E' "L'età imperfetta", opera prima di Ulisse Lendaro, con l'ex miss Italia Anna Valle, nelle sale dal 30 novembre (con Parthenos), ricco di colpi di scena, contrasti e decisioni dirimenti.

"L'età imperfetta è un film che parla di adolescenza, l'adolescenza di Camilla, protagonista del film, che vive il periodo speciale della sua vita lungo un filo, costellato di bianco e di nero. Nel senso che non ci sono compromessi nell'adolescenza in generale, e in quella di Camilla in particolare. Tutto in questo film non è ciò che sembra. È un film che inizia con il dubbio, e finisce con creartene molti altri".

Anna Valle interpreta Serena, l'insegnante di danza. Adolescenza età difficile. Anche per una mamma di due figli, la più grande di nove anni. "Più che pensare a Ginevra fra qualche anno, mi sono rivista io e ho ripensato alla mia adolescenza. Sara e Camilla sono due personaggi che non sono uno l'opposta dell'altra, ma che si trasferiscono l'una sull'altra. E io mi sento di essere stata un po' Camilla e un po' Sara".

Un film che tratta anche il tema della bulimia e del bullismo, e che ha ricevuto il sostegno di AgiScuola. "Il film ci insegna anche che nella vita non c'è solo il bianco o il nero, un atteggiamento tipico dell'età adolescenziale. Esistono anche delle scale di grigi, che fanno in modo che le sconfitte non ci rendano dei perdenti, ma ci fortificano".

Ulisse Lendaro e Anna Valle sono una coppia nella vita. "E' stato bello perché abbiamo condiviso insieme una cosa nuova. Un'aggiungere un'esperienza positiva, nuova, a un rapporto già forte e bello".