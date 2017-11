Bangladesh, prete cattolico scomparso prima della visita del Papa

Dacca (askanews) - Mistero in Bangladesh alla vigilia della visita di Papa Francesco. Un prete cattolico è scomparso in circostanze misteriose.

Si tratta di William Rosario, 40 anni, originario dello stesso villaggio nel Nord del Bangladesh dove, nel 2016, estremisti islamici hanno ucciso a colpi di ascia un negoziante cattolico.

La polizia ha lanciato una grande operazione alla ricerca del prete scomparso, che è anche preside di una scuola cattolica nel distretto di Natore.

Secondo le forze dell'ordine, è stata la famiglia del sacerdote a lanciare l'allarme dopo la scomparsa, che risale a lunedì 27 novembre 2017. Rosario stava organizzando un viaggio nella capitale, Dacca proprio per vedere il Pontefice.

L'ipotesi più accreditata per la scomparsa è che si tratti di un rapimento, ma una telefonata con richiesta di riscatto per ora è considerata una falsa pista.

Intanto papa Francesco, in Myanmar, ha tenuto una messa davanti a circa 150mila fedeli. Non ha mai trattato direttamente l'argomento Rohingya, i profughi birmani rifugiati proprio in Bangladesh, ma ha lanciato un messaggio di perdono e misericordia. "L'amore - ha detto - è un Gps spirituale che ci guida verso la vita intima di Dio e il cuore del prossimo".