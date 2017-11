Brexit, possibile accordo tra Gb e Ue sul conto finanziario

Londra (askanews) - La Gran Bretagna avrebbe offerto un "accordo di divorzio" all'Unione Europea, con una cifra che potrebbe arrivare fino a 50 miliardi di euro. È quanto ha

appreso la Bbc da fonti governative, che in sostanza ridimensionano un po', ma allo stesso tempo confermano le voci di un'intesa compresa tra i 45 e i 55 miliardi.

Non c'è un accordo finale sulla cifra ma a quanto trapela la proposta è stata accolta "con favore" da Bruxelles. Downing Street per ora ha smentito, anche se non in modo formale, che la somma definitiva potrebbe lievitare fino a 55 miliardi di euro. La proposta sarebbe già stata comunicata a Bruxelles.

La cifra che Londra pagherà nell'ambito della Brexit è stato uno dei principali ostacoli nel primo ciclo di negoziati con l'Unione europea. A settembre Theresa May ha indicato che la Gran Bretagna pagherà circa 20 miliardi di euro e l'Ue ha chiesto che questa offerta fosse incrementata.

La Gran Bretagna spera di ottenere progressi sul commercio, ma Bruxelles accetterà di affrontare questo dossier solo quando riscontrerà "sufficienti progressi" in tre aree: il cosiddetto "accordo di divorzio", i diritti dei cittadini Ue nel Regno Unito dopo la Brexit e la frontiera irlandese.

I Ventisette hanno indicato a più riprese che Londra deve saldare il suo conto prima di lasciare l'Unione. Londra, dal canto suo, accetta di avere alcuni obblighi. Ma stanno aumentando le pressioni per raggiungere progressi sui colloqui sulla Brexit prima del decisivo vertice di metà dicembre, quando i leader europei stabiliranno se sono stati raggiunti progressi sufficienti su una prima serie di argomenti, per aprire negoziati su un futuro accordo commerciale tra Bruxelles e Londra.

Il 24 novembre, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk aveva dato dieci giorni di tempo al premier britannico Theresa May per "riscontrare progressi da parte del Regno Unito su tutti gli argomenti". I due leader hanno in agenda un incontro il 4 dicembre per fare il punto sui negoziati.