La corsa nel deserto Marathon des Sables debutta in Perù

Coyungo, Perù (askanews) - Per la prima volta la tradizionale Marathon des sables, la corsa organizzata annualmente nel deserto del Sahara in Marocco, si è tenuta in Perù nel deserto di Ica, nei pressi della località di Coyungo.

I partecipanti si sono sfidati in sei manche nell'arco di una settimana.