Mosca, ambasciata italiana dona 200.000 euro a clinica pediatrica

Mosca, (askanews) - Kolja ha una mascherina sul viso e una malattia che non gli permette di diventare grande. Non vede l'ora di tornarsene a casa, ma oggi è contento di essere in ospedale, perchè può consegnare all'ambasciatore d'Italia, Cesare Maria Ragaglini il suo quadretto: un pesciolino fatto con le matite temperate. È il suo modo di dire grazie al capo missione italiano, che si trova al "Dmitry Rogachev National Research Center" di Mosca per consegnare un assegno destinato alla ricerca. Si tratta del ricavato della più grande iniziativa di beneficienza di una rappresentanza diplomatica nella capitale russa, a favore del centro più avanzato nel Paese per ematologia pediatrica, oncologia e immunologia. L'assegno vale 207 mila euro. È il ricavato formalmente di tre giorni di lavoro, di fatto di mesi e mesi, durante i quali il personale dell'ambasciata, l'Ice, l'Istituto Italiano di Cultura e la scuola Italo Calvino hanno contribuito a un lavoro colossale per organizzare quello che in passato era il Bazar di Natale e oggi invece è il Bazar italiano a Mosca già copiato, o meglio emulato, come spiega lo stesso Ragaglini ad askanews. "È un'iniziativa di diplomazia pubblica, perché l'ambasciata d'Italia è l'unica a Mosca che organizza qualcosa del genere, di questo livello, di questi volumi", racconta il diplomatico. "Adesso i francesi stanno tentando di emularci ed è un bene che ci sia un'emulazione. Abbiamo dimostrato che l'Italia è capace di questi slanci di generosità e amicizia e questo è apprezzato enormemente in Russia".

Il bazar italiano a Mosca è un evento ogni anno. Oggi più di ieri, perchè sul posto si possono acquistare moda, libri, vini e generi alimentari. Persino alcuni prodotti colpiti dall'embargo russo, che ovviamente sul territorio italiano dell'ambasciata non vale. E lo scopo di tutto questo è aiutare i ricercatori che lottano ogni giorno per i bimbi come Kolja.