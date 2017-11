Myanmar, 150.000 fedeli alla messa di papa Francesco a Rangoon

Rangoon (askanews) - Circa 150.000 fedeli hanno affollato la messa di papa Francesco in un campo sportivo di Rangoon, in Birmania. "Ho aspettato a lungo questo

momento, sono qui per offrire qualche parola di speranza", ha detto il pontefice, arrivato sorridente a bordo di una "papamobile". I presenti, in maggioranza giovani, alcuni vestiti con abiti tradizionali locali, hanno sventolato bandiere birmane e del Vaticano.

"Sono venuto come pellegrino per ascoltarvi e imparare da voi e per offrire qualche parola di speranza e consolazione". Commossi in occasione della prima visita di un papa in un paese a maggioranza buddhista, moltissimi fedeli in attesa della messa hanno trascorso la notte all'aperto sul campo di calcio nel centro di Rangoon, capitale economica di Myanmar.

Papa Francesco ha lanciato un appello al perdono e alla riconciliazione, anche se in Birmania "molti portano le ferite della violenza, visibili e invisibili".