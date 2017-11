A Fiumicino sbarca Harry Potter: flash mob con l'orchestra

Roma, (askanews) - La hall partenze del Terminal 3 di Fiumicino si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico, dove l'intera formazione dell'Orchestra Italiana del Cinema, con 80 elementi, si è esibita coinvolgendo i passeggeri di tutto il mondo del Leonardo da Vinci, suonando, per la prima volta, la nuova colonna sonora di "Harry Potter e la camera dei segreti", secondo episodio della saga britannica.

Grande l'entusiasmo dei passeggeri che hanno assistito numerosi all'esibizione, vedendo anche le immagini della saga sui megaschermi dell'aeroporto. L'iniziativa nasce dalla partnership tra Aeroporti di Roma e Auditorium Conciliazione, per promuovere gli eventi culturali e di spettacolo della Capitale nella vetrina internazionale dello scalo di Fiumicino, intrattenendo i viaggiatori italiani e stranieri, nel loro tempo di permanenza prima del volo.

Lo spettacolo, presentato in anteprima a Fiumicino, debutterà a Roma il 1° dicembre, con repliche in programma il 2 e 3 all'Auditorium della Conciliazione. Sul palco dell'Auditorium il Maestro Justin Freer guiderà l'Orchestra di oltre 80 elementi ad interpretare dal vivo, in sincrono con le immagini, i dialoghi e gli effetti speciali del film, la magica partitura che valse a Williams, per questa singola pellicola, una nomination al Grammy Award del 2004.