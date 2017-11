Cybersecurity, Vulpiani (Fond.Icsa): puntare su modello italiano

Roma, (askanews) - Puntare su un modello italiano nella cyber-security creando una sorta di 'Eataly dell'informatica', mettendo insieme le eccellenze e le esperienze, in questo settore, delle imprese del nostro Paese. E' la proposta lanciata dal prefetto Domenico Vulpiani, un passato a capo della Polizia postale e delle comunicazioni, di cui è stato uno dei fondatori, e poi di coordinatore per la sicurezza informatica e di protezione delle infrastrutture critiche del nostro Paese.

Una proposta che viene lanciata in un convegno promosso dalla Fondazione Icsa, think tank nel settore dell'analisi della sicurezza e di cultura dell'intelligence, di cui Vulpiani è consigliere scientifico.

Sul piano istituzionale, spiega Vulpiani, è già delineata l'architettura per la gestione della cyber-security. "Più complessa invece è la situazione sul fronte delle imprese", aggiunge. C'è ancora una scarsa percezione della minaccia e dei rischi nel nostro Paese. Proteggere le rete informatiche e tutelare le imprese in un mondo globale dove lo spionaggio industriale è sempre in agguato vuol dire favorire la crescita e il consolidamento di una sicurezza cibernetica italiana. "Consegnare le chiavi di casa a qualcuno che non si conosce è un rischio", spiega Vulpiani. Un modello italiano esiste: è fatto soprattutto da piccole imprese che hanno prodotti di altissima qualità in segmenti della sicurezza. Molte di queste hanno collaborato o collaborano anche con le forze di sicurezza. Per sostenerle e superare la frammentazione di queste realtà occorre fare sistema come fanno in altri Paesi.

Anche le fake news - osserva - sono un aspetto che riguarda la sicurezza e con i social network i rischi si sono amplificati. Se l'autore di una notizia falsa può essere identificato e perseguito sul piano giudiziario quasi sempre il danno economico è irreparabile.